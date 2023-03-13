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Врач развеял мифы о витамине С

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Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с радио Sputnik развеял мифы о витамине С.

По его словам, научные исследования доказали, что витамин С не подходит для лечения и профилактики вирусных инфекций. «Витамины - это пищевой ингредиент, и было бы странно, если бы они лечили от чего-нибудь, кроме авитаминоза. Реальный авитаминоз из-за нехватки витамина С - это цинга, ее случаи единичны, обычно они связаны с тяжелыми сопутствующими заболеваниями», - сказал он.

Водовозов также предупредил, что не стоит злоупотреблять витамином С. Он пояснил, что регулярный прием препаратов, в состав которых входит этот компонент, может спровоцировать камнеобразование в мочевыводящих путях.

«Ежедневная норма витамина С - 50 миллиграммов. В самом ходовом аптечном препарате - 250 миллиграммов, а бывает и грамм, и больше», - сказал он.

Также врач опроверг миф о том, что в лимоне содержится много витамина С. «На самом деле чемпионами являются шиповник и красный болгарский перец, а также черная смородина и практически все разновидности капусты», - подчеркнул специалист.

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Источник — lenta.ru
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