Появились подробности о замеченном в Новой Москве летательном аппарате

Замеченный полицейскими в Новой Москве неизвестный летательный аппарат патрулировал небо еще с двумя беспилотниками над военной частью Воздушно-космических сил (ВКС). Такие подробности появились у Telegram-канала Mash.
До этого в Telegram-канале Shot были опубликованы сведения о подозрительном объекте в Новой Москве, который двигался в сторону автозаправки «Татнефти».
В свою очередь Mash сообщил, что в небе в Новой Москве работали три дрона. По предварительным данным, они вели непрерывное наблюдение за военчастью ВКС.
БПЛА подняли из лесополосы рядом с частью. Они держались высоты около 200 метров, однако позже пошли на снижение и улетели обратно.
Сотрудники правоохранительных органов прочесали лес, но следов операторов дрона не обнаружили. Замеченные в небе в Новой Москве беспилотники были оборудованы бело-красными сигнальными огнями. Спустя сутки один из квадрокоптеров увидели неподалеку от АЗС «Татнефть» у поселения Краснопахорское.
9 марта сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины самолетного типа в районе поселка Навля Брянской области.
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