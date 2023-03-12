Названа минимальная стоимость ремонта детской

12.03.2023 | 14:16

Косметический ремонт стандартной 12-метровой детской комнаты обойдется россиянам минимум в 70 тысяч рублей. Такую стоимость назвала дивизионный директор OBI Наталья Коротченко, пишет РИА Новости.

По оценкам эксперта, необходимые для переобустройства помещения материалы будут стоить примерно 13 тысяч рублей. В эту сумму входят обои, краска для потолка и напольное покрытие. Вместе с работой мастеров ремонт обойдется в 25 тысяч рублей, уточнила Коротченко.

«Стоимость неплохого ламината начинается примерно от 700 рублей за квадратный метр. Это хороший ламинат без формальдегида в составе, который может быть использован в детской. Если укладывать самим, то, конечно, ремонт выйдет дешевле, если нет, то на укладку ламината мастером закладывайте от 350-500 рублей за квадратный метр», - добавила эксперт.

Флизелиновые обои для детской, по словам специалистки, стоят 1,5-2,5 тысячи рублей за рулон. Для 12-метровой комнаты потребуется два с половиной рулона - минимальная стоимость составит 4,5 тысячи рублей. Работа мастера обойдется в дополнительные 7,2 тысячи рублей.

Для потолка Коротченко советует использовать краску на водной основе, а вот от натяжных потолков эксперт рекомендовала отказаться. «Возможен вариант подвесного потолка из гипсокартона, который безвреден для ребенка. Можно использовать краску на водной основе: она недорогая, экологичная и долговечная. При выборе краски обязательно обратите внимание на то, что она должна соответствовать европейским стандартам безопасности и качества. Цена водоэмульсионной краски начинается от 300 рублей за килограмм», - пояснила специалистка.

Стоимость минимальной обстановки детской комнаты мебелью специалист Hoff по дизайну интерьера Юлия Голуб оценила в 60 тысяч рублей. С таким бюджетом можно приобрести кровать и матрас, прикроватную тумбу, шкаф и стол со стулом.

Голуб подчеркнула, что детская мебель, в первую очередь, должна быть безопасной - изготовленной по высоким стандартам качества, устойчивой и без острых углов. Самой распространенной эксперт назвала мебель из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСтП). «Важно обращать внимание на класс плиты - чем он выше, тем меньше выделяется вредных испарений. Наиболее подходящий материал для детской мебели - ЛДСтП класса Е1», - уточнила специалистка.