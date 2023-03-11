Российскую школьницу избили и забрали у нее 30 рублей

11.03.2023 | 15:29

В российском городе Березники Пермского края несколько подростков избили 10-летнюю школьницу и забрали у нее 30 рублей. Об этом рассказала мать пострадавшей, сообщает Ura.ru.

Женщина отметила, что днем в пятницу ее дочь вышла из школы и пошла на остановку. Однако на нее напали мальчики в возрасте 13-15 лет. Подростки избили девочку и забрали у нее деньги, которые ей дали на проезд.

«Говорит, выскочили со стороны мусорки, повалили, побили и убежали в ту же сторону. Дочь их не знает, в школе ни разу не видела», — поделилась женщина.

На данный момент девочка находится в больнице и готовится к обследованиям, у нее образовались синяки и ушибы. Обстоятельства инцидент выясняет полиция.

Ранее в школе на востоке Москвы мальчик поссорился с одноклассником — между ними вспыхнул конфликт, который перешел в потасовку. В результате одного из подростков госпитализировали в реанимацию, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму.