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В стране и мире

Российским пенсионерам рассказали о праве на алименты от детей

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Россиян пенсионного возраста могут потребовать алименты от своих совершеннолетних детей при соблюдении определенных условий. Адвокат по семейным делам Елена Корешкова рассказала «Ленте.ру», какая категория граждан имеет претендовать на такую выплату и в каких случаях суд может одобрить ходатайство о получении пенсионером алиментов.

Юрист подчеркнула, что право пенсионера на получение этого вида выплат от своих детей не является безусловным: по ее словам, требования о взыскании рассматриваются судом только при совпадении ряда условий как со стороны родителя, так и ребенка.

«Дети должны быть совершеннолетними и трудоспособными, а родитель — нетрудоспособным, то есть инвалидом или пенсионером по возрасту, и при этом нуждаться в помощи и заботе. Все эти обстоятельства необходимо доказать, особенно факт нуждаемости. Если родитель имеет хороший доход, который судья посчитает достаточным для жизни конкретного человека, то алименты с детей взысканы не будут», — объяснила она.

Если суд постановит, что алименты нужно уплачивать, они должны перечисляться ежемесячно каждым из детей в твердой денежной сумме. Конкретный размер алиментов будет определён судом исходя из материального и семейного положения сторон.

Корешкова также рассказала и о случаях, когда суд может отказать пенсионеру в получении алиментов от ребенка.

«Суд может освободить ребенка от взыскания с него алиментов, если родитель в свое время уклонялся от его содержания, то есть, например, сам не платил алименты. Совершенно точно в алиментах будет отказано тому пенсионеру, который был ранее лишен родительских прав, не принимал участия в судьбе своего ребёнка, с которого теперь пытается взыскать средства», — добавила адвокат.

Ранее адвокат Виктория Данильченко рассказала, что судебные приставы имеют право взыскать долги по алиментам с пенсии, как и с многих других видов зарплаты и иного дохода. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, какие доходы и имущество приставы могут удержать, а какие — нет.

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Источник — lenta.ru
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