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В стране и мире

Российского школьника госпитализировали с опьянением от йогурта

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В Москве 11-летний школьник опьянел от йогурта, который выпил на завтрак. Ребенка экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В школе пятиклассник чувствовал себя хорошо, общался с одноклассниками. Однако позже российский школьник начал странно себя вести. У него стал заплетаться язык, нарушилась моторика, из носа пошла кровь.

Учителя вызвали медиков. В больнице мальчику сделали анализ крови и обнаружили этиловый спирт.

Врачи сообщили о произошедшем в полицию. Вскоре выяснилось, что у мальчика заболевание печени — жировой гепатоз. Внутренние органы не смогли переварить йогурт, и из-за этого организм выбросил в кровь эндогенный спирт.

Ранее ученик российской гимназии отравился психотропным препаратом, найденным в аптечке времен СССР на территории бывшего Балтийского комбината в городе Светлый под Калининградом. Друзья мальчика позвонили его отцу, который обнаружил сына лежащим на скамейке неподалеку от дома в неадекватном состоянии.

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Источник — lenta.ru
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