Пять человек пострадали при взрыве в российском кафе

09.03.2023 | 14:17

В одном из кафе в Изобильном Ставропольского края произошел конфликт, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы Изобильненского округа Владимир Форостянов в Telegram-канале.

«По предварительным данным, в одном из заведений произошел конфликт на бытовой почве, после чего один из участников использовал взрывное устройство», - написал Форостянов.

Глава округа со ссылкой на Минздрав сообщил, что пятеро пострадавших находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. После случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку, добавил он, подчеркнув, что личности участников потасовки устанавливаются.

Ранее в Симферополе произошла массовая драка из-за украинских госномеров, которые висели на стене кальянной. Проходящая мимо заведения компания подумала, что к украинским номерам имеет отношение группа тех, кто стоит рядом с ними, после чего началась потасовка.