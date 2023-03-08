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В стране и мире

В России рассказали об угрозе небольших беспилотников

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Разнообразные небольшие коммерческие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут представлять серьезную угрозу для скоплений людей. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Специалист напомнил об использовании небольших дронов в ходе сирийского конфликта и попытке покушения на Уго Чавеса.

«Антидронную защиту стали применять во многих городах в местах массового скопления людей. Угроза нарастала, а теперь есть огромное разнообразие беспилотников, которые применяются в ходе боевых действий. И если с крупными еще можно бороться, например, зенитно-ракетными комплексами, то против мелких беспилотников надо искать другие способы», — сказал эксперт.

По его словам, для противодействия небольшим беспилотникам можно использовать комплексы радиоэлектронной борьбы или станции глушения сигналов оператора.

В октябре 2022 года Леонков заявил, что не стоит недооценивать планы Киева по созданию дальнобойного БПЛА, способного «достать до Москвы» с украинской территории.

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Источник — lenta.ru
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