В России не исключили сокращение срока обучения в магистратуре

08.03.2023 | 13:53

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков не исключил, что в новой системе отечественного образования может быть сокращен срок обучения в магистратуре. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«В новой системе координат можно будет вполне подготовить и получить в соответствии с запросом рынка труда профессиональные и углубленные знания в магистратуре за год», — сообщил министр.

В настоящее время срок обучения на следующей после бакалавриата ступени образования составляет от полутора до двух лет, в зависимости от университета и учебной программы.

22 февраля премьер-министр Михаил Мишустин поручил в короткие сроки скорректировать нормативную базу для возвращения в России к традиционной системе высшего образования. Соответствующее предложение выдвинул президент страны Владимир Путин.

В мае прошлого года Фальков информировал о планах России отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему обучения. Он рекомендовал отнестись к Болонской системе как к прожитому этапу.