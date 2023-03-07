Российский депутат отравился мухоморами и попал в реанимацию

07.03.2023 | 16:33

Депутат заксобрания Красноярского края Денис Терехов отравился мухоморами и попал в больницу в Москве. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, около двух часов ночи 44-летнего мужчину госпитализировали в токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского.

Медики диагностировали у российского депутата отравление мухоморами. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что 31-летняя жительница Москвы попала в токсикологическое отделение с отравлением мухоморами, которые заказала на маркетплейсе, а 16-летний школьник из Санкт-Петербурга попал в реанимацию в тяжелом состоянии после отравления грибами, которые ему принес друг.