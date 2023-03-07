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Комитет Госдумы одобрил законопроект о введении цифрового рубля

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Законопроект, создающий основу для внедрения цифрового рубля и осуществления с его помощью безналичных расчетов, рекомендован комитетом Госдумы по финансовому рынку для принятия в первом чтении, пишет ТАСС.

Документ определяет понятия «платформа цифрового рубля» и правила ее работы, «участник и пользователь платформы», «цифровой счет (кошелек)». Устанавливаются требования к организации работы платформы и доступа к ней, порядок открытия, ведения и закрытия кошелька.

За Центробанком (ЦБ) закрепят статус оператора платформы цифрового рубля, выполнение обязанностей по организации и обеспечению ее функционирования. Также за Банком России закрепляется ответственность за сохранность цифровых рублей, правильность учета информации об операциях. Функции совета директоров ЦБ расширяются в области определения тарифов на услуги и перечня разрешенных операций.

Также комитет Госдумы одобрил поправки в Гражданский кодекс, которые вводят положения о цифровом кошельке, а также нормы, определяющие содержание договора цифрового счета или кошелька, порядок и особенности его заключения, порядок проведения расчетов.

Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы - Центральный банк. На ней клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации.

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Источник — lenta.ru
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