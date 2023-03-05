В Сургуте задержали предлагавшего сжечь Россию мужчину

05.03.2023 | 17:37

В Сургуте задержали 26-летнего Усмана Рамазанова, который оставлял антивоенные комментарии в социальных сетях. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

По данным портала, приезжий из Дагестана, работавший в ХМАО помощником бурильщика, в своих сообщениях под разными постами предлагал напасть на Москву и сжечь Россию.

Полиция уже возбудила в отношении Рамазанова уголовное дело за публичные призывы к терроризму. Сейчас с ним работают правоохранительные органы. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

В середине февраля стало известно, что в Новороссийске перед судом предстанет 29-летний местный житель, которого обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности. По данным следствия, фигурант записал и опубликовал в сети несколько роликов, в которых призывает «взорвать русских» и дать ВСУ координаты набережной Новороссийска для нанесения ракетного удара.

Мужчину выявили и задержали сотрудники ФСБ.