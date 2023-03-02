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В стране и мире

Подсчитаны траты российских мужчин на подарки к 8 Марта

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Большинство российских мужчин (66 процентов) планируют потратить до 5 тысяч рублей на подарки к 8 Марта, подсчитали аналитики. Это следует из результатов исследования компании Avito, копия материала есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

От 5 тысяч до 10 тысяч рублей готовы отдать 19 процентов участников опроса, а 10 процентов мужчин отметили, что приобретут подарки на сумму от 10 тысяч рублей. «Щедрых мужчин стало больше за год на 6 процентов», - подчеркивается в исследовании. Что касается самих подарков, то 44 процента участников опроса собираются презентовать косметику и парфюмерию, 28 процентов - ювелирные украшения.

Говоря о том, что они хотели бы получить к празднику (можно было выбрать несколько вариантов ответа), женщины упоминали ювелирные украшения (35 процентов). Каждая третья говорила, что хотела бы получить новую косметику или парфюмерию (32 процента), а 28 процентов участниц опроса сказали, что идеальным подарком для них стал бы сертификат в салон красоты, парфюмерный магазин или онлайн-маркетплейс.

Четверть участниц опроса поделились, что хотели бы в праздничный день ощутить больше заботы, например, получить массаж или завтрак в постель. Однако многие участницы опроса (16 процентов) признались, что им нужна бытовая техника для дома, например, телевизор, фен или блендер, а каждая десятая сказала, что ей необходим новый гаджет.

В опросе приняли участие 10 тысяч человек.

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Источник — lenta.ru
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