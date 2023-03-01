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В стране и мире

В России изменились правила расчета потребления общедомовых ресурсов ЖКХ

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В России с 1 марта изменились правила расчета нормативов потребления ресурсов ЖКХ, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, теперь он будет производиться с применением метода аналогов.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте правительства.

Метод аналогов предполагает, что за основу будут приняты показания счетчиков в домах с аналогичными конструктивными особенностями и в аналогичных климатических зонах. Это делается с целью приблизить нормативы к уровню фактического потребления.

Новая методика будет применяться при расчете потребления таких общедомовых ресурсов ЖКХ, как электроэнергия, холодная и горячая вода, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в доме, а также при расчете норматива отведения сточных вод.

Также законом допускается расчет услуг ЖКХ на общедомовые нужды с использованием формул, исходя из мощности подключаемого оборудования или удельных расходов ресурсов. Постановление действует до 1 марта 2029 года.

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Источник — lenta.ru
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