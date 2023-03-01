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В стране и мире

Российского пенсионера оштрафовали за дискредитирующие армию «классы» в соцсети

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Пенсионера из Новоалтайска оштрафовали за дискредитацию российской армии после того, как он разместил отметки «класс» под контентом в соцсети «Одноклассники». Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

«69-летний житель Новоалтайска разместил в социальной сети «Одноклассники» отметки «класс» к фотографиям и текстам с содержанием, направленным на дискредитацию использования Вооруженных сил России в рамках проводимой специальной военной операции», - заявили в пресс-службе.

Россиянин не согласился с постановлением суда и подал жалобу, в которой объяснил, что его действия не носили публичный характер, а отметки «класс» он ставил под публикациями своей одноклассницы. Судья признал несостоятельными доводы пенсионера, поскольку алгоритм соцсети подразумевает, что после проставленных отметок «класс» одобренный пользователем контент размещается на его странице.

Из-за того что аккаунт мужчины был открытым и круг лиц, имеющий доступ к его записям, не был ограничен, его действия расценили как публичные, а в удовлетворении жалобы ему отказали. Пенсионера привлекли к административной ответственности, он должен выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге возбудили уголовное дело за фейки и дискредитацию российской армии и власти в отношении 59-летнего местного жителя. Уточняется, что россиянин давал негативную оценку спецоперации в соцсетях, а также критиковал действия Вооруженных сил России и государственной власти.

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Источник — lenta.ru
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