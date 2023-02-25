Сетевое издание|18+|Суббота|25 фев 2023|12:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Скопинский маньяк Виктор Мохов снова вышел на свободу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Скопинский маньяк Виктор Мохов, арестованный за укрывательство преступлений, вновь оказался на свободе. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Мохов стал фигурантом уголовного дела в августе 2022 года. Тогда ему было предъявлено обвинение по статье УК РФ «Укрывательство преступлений» и он был отправлен в СИЗО.

Однако 24 февраля жители Скопина заметили Мохова в одном из продуктовых магазинов. Журналисты обратились в правоохранительные органы Рязанской области, где им разъяснили, что Мохов был освобожден из-под стражи 23 февраля. Следствие завершено, дольше шести месяцев держать обвиняемого в СИЗО нельзя, а его статья не является тяжкой, максимальная санкция по ней составляет до двух лет лишения свободы. Кроме того, по утверждению силовиков, Мохов признал вину и содействовал расследованию. Теперь он будет дожидаться суда на свободе.

2 августа 2022 года в дом к Мохову зашли пятеро знакомых. Мужчины распивали спиртное, затем в какой-то момент между гостями и хозяином произошел конфликт. Мохов обвинил своего знакомого, 43-летнего Сергея Щукина, в краже гуся.

Словесный конфликт перерос в потасовку. По версии следствия, приятель скопинского маньяка Евгений Полищук убил Щукина ударом в шею. Мохов помог товарищу скрыть тело во дворе заброшенного дома, где его и нашли через несколько дней.

Полиция задержала Полищука. На допросе он дал признательные показания. В отношении Мохова возбудили дело по части 2 статьи 316 («Укрывательство преступлений») УК РФ. Он признал свою вину.

Виктор Мохов вышел на свободу 3 марта 2022 года после 17 лет заключения. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Мохов сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте