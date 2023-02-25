Скопинский маньяк Виктор Мохов снова вышел на свободу

25.02.2023 | 11:53

Скопинский маньяк Виктор Мохов, арестованный за укрывательство преступлений, вновь оказался на свободе. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Мохов стал фигурантом уголовного дела в августе 2022 года. Тогда ему было предъявлено обвинение по статье УК РФ «Укрывательство преступлений» и он был отправлен в СИЗО.

Однако 24 февраля жители Скопина заметили Мохова в одном из продуктовых магазинов. Журналисты обратились в правоохранительные органы Рязанской области, где им разъяснили, что Мохов был освобожден из-под стражи 23 февраля. Следствие завершено, дольше шести месяцев держать обвиняемого в СИЗО нельзя, а его статья не является тяжкой, максимальная санкция по ней составляет до двух лет лишения свободы. Кроме того, по утверждению силовиков, Мохов признал вину и содействовал расследованию. Теперь он будет дожидаться суда на свободе.

2 августа 2022 года в дом к Мохову зашли пятеро знакомых. Мужчины распивали спиртное, затем в какой-то момент между гостями и хозяином произошел конфликт. Мохов обвинил своего знакомого, 43-летнего Сергея Щукина, в краже гуся.

Словесный конфликт перерос в потасовку. По версии следствия, приятель скопинского маньяка Евгений Полищук убил Щукина ударом в шею. Мохов помог товарищу скрыть тело во дворе заброшенного дома, где его и нашли через несколько дней.

Полиция задержала Полищука. На допросе он дал признательные показания. В отношении Мохова возбудили дело по части 2 статьи 316 («Укрывательство преступлений») УК РФ. Он признал свою вину.

Виктор Мохов вышел на свободу 3 марта 2022 года после 17 лет заключения. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Мохов сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку.