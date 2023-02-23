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В стране и мире

Отбывавшему тюремное заключение коту найдут новый дом

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Освободившемуся после тюремного заключения в Мексике коту сфинксу городские власти решили найти новый дом. Соответствующую информацию приводит агентство Reuters.

На размещенных кадрах видно, что на теле животного изображены татуировки, одна из которых содержит фразу «Сделано в Мексике». Как стало известно, питомец принадлежал крупной преступной группировке. После ареста членов картеля Синалоа кот находился под заключением и отбывал наказание вместе со своим хозяином Эрнесто Арнольдо Пиньоном.

«Кот очень общительный и находится в отличной форме, у него нет инфекций», — сообщил директор по экологии города Сьюдад-Хуарес Сезар Рене Диас.

Известно, что в январе в тюрьме произошел бунт, в результате которого 25 осужденных сбежали. Среди них также был владелец сфинкса.

Сообщается, что после произошедшего полицейские решили передать кота в приют, где ему найдут подходящую семью.

Ранее в феврале стала известна судьба спасенного после взрыва в новосибирской пятиэтажке кота. Животное, получившее перелом правого бедра и ушибы внутренних органов, прооперировали.

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Источник — lenta.ru
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