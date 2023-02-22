Российскую воспитательницу обвинили в избиении неспособных говорить детей

22.02.2023 | 16:43

Воспитательницу краснодарского детского сада «Планета будущего» обвинили в избиении детей с инвалидностью и особенностями развития — они не могли рассказать о побоях, потому что либо говорят очень плохо, либо не могут построить связную речь. Об агрессии со стороны воспитательницы рассказала в соцсетях сестра россиянки, проходившей практику в учреждении, пишет сетевое издание 93.ru.

Сестра практикантки Екатерины (имя изменено) рассказала, что воспитательница издевалась преимущественно над теми детьми, которые «вообще не говорят». В частности, она якобы рассекла ложкой лоб неговорящей девочке. По словам Екатерины, руководству детсада было известно о жестокости педагога. «В этом саду все воспитатели знают, что она так относится к таким деткам, и просто угорают с этого», — написала россиянка в соцсетях. На момент публикации заметки 93.ru пост был удален.

Родители воспитанников рассказали, что замечали синяки на телах детей и изменения в их поведении. На все вопросы воспитательница якобы отвечала, что дети получили травмы во время игры. Так, мать одного из детей Дарья рассказала, что в январе забирала ребенка из детсада и заметила, что «у него ухо внутри было черное». «Прям синяк, висок [был разбит], над глазом синяк. Я у нее [воспитательницы] спрашиваю: "Это что?" Она говорит: "Мы его пытались уложить спать, он стал биться о кровать, вот у него и синяки"», — рассказала женщина.

В свою очередь, заведующая уверяла родителей, что не знала о происходящем в заведении, говорится в материале. Она распорядилась изъять данные с камеры видеонаблюдения и уволила воспитательницу. Следователи изучают видеозаписи.

По словам матери одного из детей, Анастасии, воспитательница не признала своей вины. «Мы просто хотели, чтобы человек раскаялся как-то и, глядя нам в глаза, просто извинился», — поделилась она.

В ноябре 2022 года в интернете была опубликована снятая в городе Азнакаево в Татарстане видеозапись, на которой воспитательница детского сада била двухлетних детей и кричала на них. Роликом заинтересовался Следственный комитет России, было возбуждено уголовное дело.