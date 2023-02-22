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В стране и мире

Названы приводящие к облысению прически

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Сооснователь компании по производству продукции для волос LilyHair Джин Лопес назвала приводящие к облысению прически. Ее комментарий публикует издание She Finds.

По словам эксперта, потерю волос вызывают тугие укладки, приводящие к излишней нагрузке на корни и провоцирующие повреждение фолликулов. Среди них — конские хвосты, косы, пучки, а также дреды, брейды и наращенные пряди.

Специалистка призвала также воздержаться от частого использования бигудей перед сном. Кроме того, она посоветовала ежемесячно проверять, не появились ли обломанные волосы вокруг лба, залысины или поредевшие участки в тех местах, где пряди были туго стянуты. В случае обнаружения одного из признаков необходимо сменить прическу, иначе процесс облысения может стать необратимым, заключила собеседница издания.

Ранее в феврале визажистка, стилистка по волосам Ксения Щербина назвала россиянкам самые модные прически на весну 2023 года. По ее словам, в тренде остается удлиненное прямое каре. Кроме того, лидировать в грядущем сезоне будут небольшие небрежные пучки.

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Источник — lenta.ru
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