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В стране и мире

Путин предложил ввести страховую гарантию пенсионных накоплений

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В России следует ввести страховую гарантию добровольных пенсионных накоплений в размере 2,8 миллиона рублей. Такое предложение сделал президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи главы государства доступна в Telegram-канале Кремля.

«Важно создать дополнительные условия для граждан вкладывать деньги и зарабатывать внутри страны. Необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Здесь должен быть такой же механизм, как в системе страхования банковских вкладов», — заявил президент.

Он напомнил, что вклады граждан в банках до 1,4 миллиона рублей застрахованы государством, их возврат гарантирован. Таким образом, для пенсионных накоплений Путин предложил установить вдвое большую сумму.

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Источник — lenta.ru
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