Названы сроки создания фонда для родственников участников СВО

21.02.2023 | 15:41

Анонсированный президентом России Владимиром Путиным фонд помощи родственникам участников спецоперации (СВО) может быть создан до конца 2023 года, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. В беседе с «Лентой.ру» он выразил уверенность, что все предложенные президентом в рамках послания Федеральному посланию меры обязательно будут реализованы.

«Решения, которые сегодня озвучил президент [России Владимир Путин], были озвучены после глубокой, детальной проработки с правительством. То, что сегодня было озвучено в послании, конечно, все будет выполнено, причем в рамках 2023 года, если мы говорим о создании Фонда для поддержки ветеранов СВО и их семей», - сказал депутат.

Он также отметил, что все названные президентом меры социальной поддержки вписываются в российский бюджет, за который ранее проголосовали депутаты Госдумы. По словам парламентария, «страна выполнит все бюджетные обязательства».

Во вторник, 21 февраля, президент России Владимир Путин обратился с традиционным посланием Федеральному собранию. В ходе обращения российский лидер выступил с рядом инициатив социального характера, например, с инициативой создания специального государственного фонда для помощи родным погибших участников спецоперации (СВО) и ветеранов.

Путин уточнил, что задачей такого фонда станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов, ветеранов СВО. Кроме того, как отметил президент, такой фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортной реабилитации, помогать в образовании.

«За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник - координатор», - объяснил глава государства.