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В стране и мире

В граничащем с Украиной российском регионе погибли шесть срочников

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Шесть солдат-срочников погибли в Курской области при взрыве в блиндаже. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По данным издания, это случилось в селе Горналь.

Предварительно, взрыв произошел в блиндаже, когда солдаты срочной службы топили печь. Тогда один из них плеснул в огонь горючую жидкость, после чего раздался взрыв и начался пожар.

Как сообщает Mash, после начавшегося пожара выжили двое военнослужащих, тела остальных пока не найдены. На месте ЧП работают сотрудники спецслужб.

15 октября в Белгородской области на полигоне Западного военного округа двое граждан одного из стран СНГ открыли огонь по добровольцам. В результате погибли 11 человек, еще 15 получили ранения. Минобороны России назвало произошедшее терактом и подчеркнуло, что преступников уничтожили ответным огнем.

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Источник — lenta.ru
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