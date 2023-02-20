В граничащем с Украиной российском регионе погибли шесть срочников

20.02.2023 | 14:16

Шесть солдат-срочников погибли в Курской области при взрыве в блиндаже. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По данным издания, это случилось в селе Горналь.

Предварительно, взрыв произошел в блиндаже, когда солдаты срочной службы топили печь. Тогда один из них плеснул в огонь горючую жидкость, после чего раздался взрыв и начался пожар.

Как сообщает Mash, после начавшегося пожара выжили двое военнослужащих, тела остальных пока не найдены. На месте ЧП работают сотрудники спецслужб.

15 октября в Белгородской области на полигоне Западного военного округа двое граждан одного из стран СНГ открыли огонь по добровольцам. В результате погибли 11 человек, еще 15 получили ранения. Минобороны России назвало произошедшее терактом и подчеркнуло, что преступников уничтожили ответным огнем.