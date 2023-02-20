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В стране и мире

Роскомнадзор запустит новую систему для контроля интернета

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Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) Роскомнадзора сообщил, что в 2023 году начнет свою работу система «Вепрь», предназначенная для выявления потенциальных угроз в сети. О новой разработке для контроля интернета пресс-служба ГРЧЦ рассказала ТАСС.

Цель «Вепря» - нахождение потенциальных точек напряженности в интернете, способных перерасти в информационные угрозы, заявили в пресс-службе. Система также должна анализировать такие точки и прогнозировать дальнейшее распространение опасных материалов.

«На сегодняшний день первые модули системы проходят внутреннее тестирование, запуск запланирован на вторую половину 2023 года», - заявили в ГРЧЦ, отметив, что проект разрабатывали с 2022 года. Там также указали, что «Вепрь» вместе с ранее запущенной системой поиска запрещенной информации в сети «Окулус» входит в единую систему мониторинга информационного пространства.

О планах ГРЧЦ по запуску системы для поиска инфобомб в сети ранее сообщили «Ведомости». В издании заявили, что созданием «Вепря» занимается петербургский разработчик IT-решений «Необит».

Перед этим стало известно, что в России заработала система поиска запрещенного контента в интернете «Окулус». Разработка благодаря технологии компьютерного зрения распознает изображения и символы, заданные сцены и действия, подвергает анализу текст на фото и в роликах. Уточнялось, что «Окулус» автоматически выявляет экстремистский и продвигающий наркотики контент, пропаганду ЛГБТ, призывы к массовым незаконным мероприятиям и совершению суицида.

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Источник — lenta.ru
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