Москвичка заступилась за швырнувшего их сына в сугроб мужа

20.02.2023 | 17:19

Жительница Зеленограда заступилась за мужа, который взял за шиворот их трехлетнего сына, упавшего на дороге, и швырнул в сугроб. Разговор с москвичкой опубликовал Telegram-канал SHOT.

По словам женщины, по дороге из магазина ребенок не захотел давать родителям руку. Взрослые убедились в отсутствии машин и разрешили сыну идти самостоятельно, но в результате мальчик упал.

Россиянка заявила, что «от испуга оцепенела и вообще никак не отреагировала», однако ее супруг быстро убрал малыша с проезжей части. «В сугроб убрал, чтобы счистить [грязный] снег», - объяснила она.

Москвичка добавила, что резонансное видео не отображает полной картины произошедшего. По ее словам, после инцидента ребенка очистили от грязи и дали ему шоколадку, а затем семья направилась домой.

Как пишет SHOT, сейчас мужчина объясняет свой поступок в Следственном комитете и прокуратуре.

Ранее в сети появились кадры, на которых видно идущих по проезжей части мужчину с коляской, женщину и отстающего от них маленького ребенка. Мальчик пытается нагнать родителей, но спотыкается и падает, после чего отец хватает его за шкирку и бросает в сугроб. При этом малыш начинает плакать. Затем семья уходит из кадра. Столичное управление СК организовало по факту инцидента проверку.