Сетевое издание|18+|Понедельник|20 фев 2023|17:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Москвичка заступилась за швырнувшего их сына в сугроб мужа

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жительница Зеленограда заступилась за мужа, который взял за шиворот их трехлетнего сына, упавшего на дороге, и швырнул в сугроб. Разговор с москвичкой опубликовал Telegram-канал SHOT.

По словам женщины, по дороге из магазина ребенок не захотел давать родителям руку. Взрослые убедились в отсутствии машин и разрешили сыну идти самостоятельно, но в результате мальчик упал.

Россиянка заявила, что «от испуга оцепенела и вообще никак не отреагировала», однако ее супруг быстро убрал малыша с проезжей части. «В сугроб убрал, чтобы счистить [грязный] снег», - объяснила она.

Москвичка добавила, что резонансное видео не отображает полной картины произошедшего. По ее словам, после инцидента ребенка очистили от грязи и дали ему шоколадку, а затем семья направилась домой.

Как пишет SHOT, сейчас мужчина объясняет свой поступок в Следственном комитете и прокуратуре.

Ранее в сети появились кадры, на которых видно идущих по проезжей части мужчину с коляской, женщину и отстающего от них маленького ребенка. Мальчик пытается нагнать родителей, но спотыкается и падает, после чего отец хватает его за шкирку и бросает в сугроб. При этом малыш начинает плакать. Затем семья уходит из кадра. Столичное управление СК организовало по факту инцидента проверку.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте