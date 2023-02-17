Сетевое издание|18+|Пятница|17 фев 2023|15:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России сменились командующие четырьмя военными округами

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В России сменились командующие четырьмя военными округами. Информация об этом появилась в пятницу, 17 февраля, на сайте Минобороны России.

Так, генерал-лейтенанта Рустама Мурадова назначили командующим Восточным военным округом (ВВО). Уточняется, что его назначение произошло в августе 2022 года. В январе 2023-го генерал-лейтенант Евгений Никифоров принял командование войсками Западного военного округа (ЗВО).

В Южном военном округе (ЮВО) командующим назначили генерал-полковника Сергея Кузовлева, а в Центральном военном округе (ЦВО) на эту должность принят генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Ранее стало известно, что у объединенной группировки войск СВО на Украине сменился командующий — им стал глава Генштаба Валерий Герасимов. Его заместителями назначены главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Алексей Ким.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте