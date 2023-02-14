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В стране и мире

Россиянам перечислили неожиданные провокаторы головной боли

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Очевидными причинами головных болей являются стресс и проблемы со здоровьем, однако спровоцировать их могут и весьма неожиданные причины, например, секс. Об этом невролог Таисия Баскова сообщила в интервью «Газете.ру».

Баскова предупредила россиян, что вызвать головную боль могут некоторые продукты питания. В частности, с осторожностью стоит употреблять алкоголь (особенно красные вина, шампанское и пиво), кофе, шоколад, орехи и выдержанные сыры, перечислила она. Также приступ может начаться из-за обезвоживания организма, длительного чувства голода или неправильной диеты.

Среди других неожиданных провокаторов головной боли Баскова назвала сексуальную активность, сильный кашель, прием некоторых лекарственных препаратов или холод.

«Головная боль, связанная с холодовым воздействием, возникает у некоторых пациентов, когда они едят мороженое или в зимнее время. Она, как правило, проходит самостоятельно и не требует никакой профилактической и обезболивающей терапии», - рассказала невролог.

Помимо этого, по словам врача, к приступу мигрени могут привести яркий свет, очень сильные ароматы, изменения режима отдыха в сторону хронического недосыпа или избытка сна, долгое сидение за компьютером. Врач уточнила, что у части женщин головными болями могут сопровождаться менструации, что обусловлено гормональным фоном.

Ранее врач-терапевт Анастасия Московченко назвала отличия мигрени от головной боли. По ее словам, при мигрени болевые ощущения могут сохраняться в течение нескольких суток. Помимо этого, приступы могут сопровождаться тошнотой, светобоязнью и спутанностью сознания.

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Источник — lenta.ru
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