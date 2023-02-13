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В стране и мире

В России предложили ремонтировать медтехнику неоригинальными запчастями

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Росздравнадзор предложил с 1 сентября 2023 года разрешить российским больницам и поликлиникам ремонтировать медоборудование с помощью неоригинальных запчастей и комплектующих в связи с «нарастанием рисков дальнейшего санкционного давления». Соответствующий приказ был размещен на портале проектов нормативных правовых актов. О документе написала газета «Коммерсантъ».

В Росздравнадзоре предположили, что у российских медучреждений в будущем могут возникнуть трудности с поставками оригинальных комплектующих или принадлежностей к ним.

Согласно анализу рынка медоборудования, подготовленному аналитической компанией МЕДИТЭКС, доля отечественных производителей составляет не более 20-30 процентов. По данным «Ъ», ассоциация международных производителей медизделий IMEDA установила ранее, что большая часть рынка медтехники в России, особенно если речь идет о высокотехнологичном оборудовании, таком как КТ, МРТ и аппараты УЗИ, представлена производителями из Европы, Соединенных Штатов и стран Азии. Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание подобной техники следует проводить в сертифицированном сервисном центре обычно в той же стране, где она была произведена.

В апреле 2022 года помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов в ответ на опасения производителей указывал, что компании могут получить временное разрешение на вывоз из страны тех или иных товаров, в том числе запчастей для медтехники, «по решению правительства Российской Федерации на основании предложений федеральных органов исполнительной власти, согласованных с Минпромторгом России и Минэкономразвития России».

Как пишет «Ъ», возврат медоборудования в Россию, к примеру, может быть затруднен при условии, если ремонта требуют комплектующие, попадающие в категорию товаров двойного назначения, такие как чипы. В IMEDA пояснили, что с осени 2022-го ряд связанных с ней компаний вывозит для ремонта за границу различные виды медтехники и комплектующих. Ассоциации неизвестно о случаях отказа в техническом обслуживании или возврате отремонтированного оборудования в Россию.

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Источник — lenta.ru
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