В России оценили динамику реальных доходов населения

13.12.2022 | 18:02

Последние шесть лет, с 2016 года, в России продолжается снижение реальных располагаемых доходов населения, что влияет на устойчивость финансового положения семей. Об этом на заседании правления Союза женщин России заявила первый замминистра труда страны Ольга Баталина, передает ТАСС.

По ее оценке, такая динамика негативно сказывается на уверенности семей и возможности строить долгосрочные планы, особенно с учетом того, что одним из главных запросов для семей с детьми остается улучшение жилищных условий. Это очень серьезная финансовая нагрузка, которую сложно взять на себя с учетом доходов.

Баталина напомнила, что для снятия напряженности в последние годы в России увеличили выплаты, связанные с детьми. В 2018-м введены выплаты в связи с рождением первого ребенка до достижения им трех лет, а также выплаты на второго ребенка из маткапитала также до трех лет, кроме того, появилась программа льготной семейной ипотеки. В 2019 году начали назначать дополнительные выплаты для погашения ипотечного кредита, в 2020-м - ввели пособия на детей от трех до семи лет, а в 2021-м - для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и пособия одиноким родителям детей от 8 до 17 лет.

Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что почти половина россиян (47 процентов) не имеет сбережений на черный день. При этом 15 процентов признались, что без источника дохода не протянули бы и месяца, а 6 процентов говорят, что выдержат не меньше года.

В середине октября российский Центробанк констатировал, что на фоне падения реальных располагаемых доходов, ухудшения потребительских настроений и нарастания неопределенности граждане стали переходить на режим экономии.