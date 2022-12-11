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В стране и мире

В России сделали прогнозы по безработице

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В России сделали прогнозы о безработице в стране и заключили, что ее роста не ожидается. Об этом РИА Новости сообщил директор департамента занятости населения и трудовой миграции министерства труда и социальной защиты Михаил Кирсанов.

Кирсанов ответил, что на тынке труда сейчас наблюдается высокий спрос, особенно на рабочие специальности.

По его словам, сейчас на портале Минтруда есть по меньшей мере два миллиона вакансий, в то время как безработных в несколько раз меньше.

По состоянию на ноябрь в стране 571,8 тысячи безработных. Официальные данные говорят о том, что за месяц число таких людей уменьшилось на 7,5 процента. Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.

В середине ноября правительство утвердило максимальный размер пособия по безработице на 2023 год - он составит 12 792 рублей.

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Источник — lenta.ru
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