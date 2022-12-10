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В стране и мире

Врач назвала способ защититься от свиного гриппа

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Чтобы не заболеть свиным гриппом, необходимо поддерживать микрофлору кишечника. Способ защититься от заболевания назвала сертифицированный health-коуч, нутрициолог Любовь Сотникова в беседе Ura.ru.

По словам Сотниковой, для работы иммунитета нужны ферменты и пептидные гормоны — они содержатся в костном бульоне.

«Еще наша полезная кишечная флора, любит овощи, зелень, ферментированные продукты — несладкая кисломолочка, квашеная капуста», — отметила Сотникова.

Нутрициолог подчеркнула, что иммунитет человека, который питается не сбалансировано, не сможет справиться со многими угрозами.

«Если в рационе преимущественно сладости и мучное, организм не может сопротивляться вирусам как при полноценном питании», — резюмировала врач.

Ранее научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо назвала эффективные способы привыкнуть к холоду. По мнению Шуппо, одним из наиболее эффективных способов привыкнуть к холоду является криотерапия — закаливание в медицинских условиях.

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Источник — lenta.ru
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