Врач назвала способ защититься от свиного гриппа

Чтобы не заболеть свиным гриппом, необходимо поддерживать микрофлору кишечника. Способ защититься от заболевания назвала сертифицированный health-коуч, нутрициолог Любовь Сотникова в беседе Ura.ru.
По словам Сотниковой, для работы иммунитета нужны ферменты и пептидные гормоны — они содержатся в костном бульоне.
«Еще наша полезная кишечная флора, любит овощи, зелень, ферментированные продукты — несладкая кисломолочка, квашеная капуста», — отметила Сотникова.
Нутрициолог подчеркнула, что иммунитет человека, который питается не сбалансировано, не сможет справиться со многими угрозами.
«Если в рационе преимущественно сладости и мучное, организм не может сопротивляться вирусам как при полноценном питании», — резюмировала врач.
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