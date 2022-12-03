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Россиянам объяснили способ начисления зарплаты в праздничные дни

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Адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева рассказала, как должна производиться оплата труда россиян, выходящих на работу в праздничные дни. Слова эксперта приводит агентство «Прайм».

Астаева объяснила, что в таких случаях работа должна оплачиваться не менее чем в двойном размере. По желанию сотрудник может выбрать другой день отдыха, но тогда оплата будет производиться в одинарном размере.

Юрист указала, что такой порядок регламентируется статьей 153 Трудового Кодекса РФ, согласно которому повышенная оплата труда положена всем работникам за часы, отработанные в выходные или праздничные дни.

При этом конкретная сумма устанавливается коллективным договором либо иными правовыми актам. Например, если на выходной или нерабочий праздничный приходится часть рабочего дня, в повышенном размере оплачиваются фактически отработанные часы.

Ранее юрист назвал россиянам самые выгодные с финансовой точки зрения месяцы для отпуска в 2023 году.

В августе российское правительство утвердило график праздничных дней в 2023 году. Новогодние праздники начнутся 31 декабря и продлятся до 8 января, февральские пройдут с 23 по 26 февраля, майские — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

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Источник — lenta.ru
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