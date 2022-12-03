В стране и мире

Экономист высказался о ближайшем будущем курса рубля

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Базовый курс одной валюты по отношению к другой зависит от общего состояния экономики одной и второй страны, отметил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о ближайшем будущем курса доллара и евро.

Рубль-доллар

Российская экономика сейчас находится в адаптационном периоде, поделился специалист. И ее состояние вряд ли радикально изменится в лучшую или в худшую сторону в течение ближайших двух месяцев. В американской экономике наблюдались кризисные явления, но США пока удалось привести ее в стационарное состояние, убежден он.

«Это значит, в базовом варианте курс доллара по отношению к рублю изменится не может. Как он стоит на уровне 61, так и будет в течение этих месяцев гарантированно, если не будет каких-то экстраординарных событий, которые нам трудно предвидеть», — рассказал Беляев.

Экономист допустил отклонения от текущего курса в пределах рубля под влиянием конъюнктурных или информационных факторов, но обратил внимание, что это будут не трендовые изменения, а колебания.

Рубль-евро

«Касательно европейской экономики у меня менее оптимистичные взгляды. Пока они держатся. У них нефтегазовый кризис еще полностью не проявился в силу того, что частично они выходят за счет экономии, частично за счет альтернативных поставок, частично за счет того, что они наполнили хранилища резервами, но там ухудшение как раз может быть в течение декабря-января», — предположил аналитик. Он счел вероятным, что курс евро упадет до 61-62 рублей.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев допустил ослабление курса до 70 рублей за доллар в следствие падения цен на энергоресурсы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте