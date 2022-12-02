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В Минфине рассказали о судьбе льготной ипотеки

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Россиянам рассказали о дальнейшей судьбе программы льготной потеки на новостройки. В Минфине сообщили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято, пишет ТАСС.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, на данный момент отмена или продление программы обсуждается правительством. Ипотека продолжит действовать до 31 декабря 2022 года.

Ранее в Центробанке заявили, что не видят потребности в сохранении льготной ипотеки на новостройки в прежнем виде. В ведомстве отметили, что программа сработала в качестве антикризисной меры, однако сейчас необходимость в ней отпала. Кроме того, из-за такой ипотеки на рынке возник дисбаланс, поэтому ситуация требует коррекции.

Эксперты считают, что будущее ипотечного рынка в России зависит от решения правительства о продлении льготной ипотеки на новостройки со ставкой семь процентов годовых. Специалисты допускают, что в случае отмены программы может произойти резкий рост спроса на жилищные кредиты в 2022 году, а затем падение интереса к ним в 2023 году.

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Источник — lenta.ru
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