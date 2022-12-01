Россиянам рассказали о правильном хранении икры

01.12.2022 | 18:10

Икра рыбы требует правильных условий хранения. О том, какая температура необходима для поддержания свежести этого продукта, рассказала научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Макарова в интервью радио Sputnik.

Макарова напомнила, что температура, при которой икра не теряет своих свойств и остается безопасной для здоровья в течение долгого времени, указана в соответствующих ГОСТах. В основном - это минус четыре-шесть градусов по цельсию.

Сейчас в холодильниках есть специальные отсеки, где можно устанавливать температуру самостоятельно. Однако если такого отделения нет, лучше не покупать икру заранее и не рисковать, советует Макарова.

Специалист подчеркнула, что помимо этого необходимо обращать внимание на срок годности продукта. Испорченную икру отличают запах, слизь и горький привкус.

Ранее аналитики, исходя из повышенного спроса на праздничные товары, сделали вывод, что в этот раз россияне активнее готовятся к Новому году, чем прежде. В ноябре количество покупок новогодних товаров выросло более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего такой продукции покупают в Москве, Челябинске, Нижнем Новгороде, а также Новосибирске.