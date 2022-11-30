В Минтруде оценили идею отмены маткапитала для части граждан

30.11.2022 | 17:27

В Минтруде оценили идею частичной отмены маткапитала для обеспеченных граждан. По словам замглавы ведомства Андрея Пудова, в министерстве не рассматривают перераспределение маткапитала от одних получателей другим в зависимости от нуждаемости. Его цитирует РИА Новости.

«Идеи перераспределять от одних к другим нет», - ответил Пудов на вопрос о том, думают ли в министерстве над возможностью предоставлять материнский капитал не всем, а лишь тем, кто в нем нуждается.

Пудов добавил, что с начала действия программы в стране сертификаты на маткапитал получили уже 12 миллионов 700 тысяч граждан, при этом 6 миллионов из них пока им не воспользовались. Как напоминает РИА Новости, сумма выплат в 2023 году составит 589,5 тысячи рублей на первого и 779 тысяч рублей на второго ребенка.

В октябре правительство России разрешило использовать маткапитал для оплаты услуг репетиторов. Теперь пособие можно тратить на оплату «образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями» - под эту категорию также попадает труд частного преподавателя, услуги негосударственного детского сада или школы.