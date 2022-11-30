В стране и мире

В Минтруде оценили идею отмены маткапитала для части граждан

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Минтруде оценили идею частичной отмены маткапитала для обеспеченных граждан. По словам замглавы ведомства Андрея Пудова, в министерстве не рассматривают перераспределение маткапитала от одних получателей другим в зависимости от нуждаемости. Его цитирует РИА Новости.

«Идеи перераспределять от одних к другим нет», - ответил Пудов на вопрос о том, думают ли в министерстве над возможностью предоставлять материнский капитал не всем, а лишь тем, кто в нем нуждается.

Пудов добавил, что с начала действия программы в стране сертификаты на маткапитал получили уже 12 миллионов 700 тысяч граждан, при этом 6 миллионов из них пока им не воспользовались. Как напоминает РИА Новости, сумма выплат в 2023 году составит 589,5 тысячи рублей на первого и 779 тысяч рублей на второго ребенка.

В октябре правительство России разрешило использовать маткапитал для оплаты услуг репетиторов. Теперь пособие можно тратить на оплату «образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями» - под эту категорию также попадает труд частного преподавателя, услуги негосударственного детского сада или школы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте