В стране и мире

В Москве станет меньше торговых центров

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


По итогам 2022 года ввод торговых центров в Москве может сократиться в 2,4 раза. О том, что в столице станет меньше ТЦ, сообщается в исследовании NF Group, передает ТАСС.

Общий объем ввода торговых объектов недвижимости в конце года составит около 148,2 тысячи квадратных метров - на 211,4 «квадрата» меньше, чем в 2021 году.

За неполных 11 месяцев года в Москве открыли шесть ТЦ общей площадью 83,2 тысячи квадратных метров. Новое предложение в основном формируется за счет комплексов районного формата.

В случае ухудшения геополитической ситуации эксперты допускают рост уровня вакантности в ТЦ столицы до 16-17 процентов к концу года. Это может произойти при условии, что варианты замены приостановивших деятельность в стране операторов не будут проработаны.

В настоящее время в торговых центрах России функционируют около 152 иностранных брендов: 22,4 процента приходятся на США, 15,1 процента - на Италию, 10,5 процента - на Францию, по 9,9 процента на Германию и Турцию. Вынужденные покинуть страну компании стараются сохранить бизнес, передав его в управление локальным участникам рынка или компаниям из стран-партнеров.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте