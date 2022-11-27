Генерал армии высказался о продолжительности спецоперации

27.11.2022 | 07:54

Бывший главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии России Владимир Болдырев высказался о возможной продолжительности специальной военной операции (СВО) на Украине. Своим прогнозом военачальник поделился с корреспондентом Ura.ru.

По его мнению, спецоперация не завершится в ближайшие несколько месяцев. «Знаю, что все это будет долго. Это не один, и не два, и даже не полгода», - считает генерал армии. Болдырев также отметил, что для российских военных сейчас важно «стоять насмерть на занимаемых рубежах и готовить группировки».

Ранее президент России Владимир Путин призвал учесть полученный в ходе спецоперации опыт противодействия западному оружию. Глава государства также отметил необходимость поощрять конкуренцию между российскими предприятиями и создавать лучшие образцы военной техники.