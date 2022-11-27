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В стране и мире

Аналитики отметили ажиотаж на новогодние товары среди россиян

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В этот раз россияне активнее готовятся к Новому году, чем прежде. Такой вывод сделали аналитики исходя из повышенного спроса на праздничные товары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

В ноябре количество покупок новогодних товаров выросло более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего такой продукции покупают в Москве, Челябинске, Нижнем Новгороде, а также Новосибирске.

Отмечается, что в топ-товаров вошли подвесные елочные украшения, новогодние шары, светодиодные звезды, камины, фонари и фигурки, свечи, украшение «дождик», еловые венки, искусственные ели, серпантин, а также деревянные фигурки с подсветкой. «В прошлом году наши аналитики не отмечали такого ажиотажа на товары для Нового года в ноябре», - говорится в результатах исследования.

Аналитики объясняют это явление тем, что для многих уходящий год стал достаточно эмоционально напряженным. «Вероятно, россияне стремятся приблизить наступление праздника, создать соответствующее настроение и украсить дом заранее», - подчеркнули в компании.

Кроме этого, россияне активнее покупают товары для интерьера. Например, покупки жалюзи увеличились на 122 процента, а диффузоров - на 317 процентов. Топ-товаров составили римские и рулонные шторы, интерьерные наклейки, свечи, ароматизаторы для дома, часы и будильники, карнизы и крючки-прищепки.

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Источник — lenta.ru
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