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В России предложили изменить порядок прохождения диспансеризации взрослых

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Министерство здравоохранения России выступило с инициативой изменить порядок диспансерного наблюдения за взрослыми людьми. Документ охватывает ряд хронических заболеваний, функциональных расстройств и иных состояний, при которых полагается диспансерное наблюдение, пишут «Известия».

Проект приказа Минздрава «О внесении изменений в Порядок проведения диспансерного наблюдения за взрослыми» опубликовали 22 ноября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что в ведомстве предложили изменить порядок прохождения диспансеризации в документе от 15 марта 2022 года.

Инициативу разработали в соответствии со статьей 46 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан», действующего с 2011 года. Ожидается, что нововведения улучшат систему диспансерного наблюдения пациентов и позволят расширить список болезней для прохождения обследования.

Уточняется, что имеются в виду хронические заболевания, осложнения после тяжелых инфекционных заболеваний, включая постковидный синдром, и другие состояния.

«В данном случае речь идет о расширении осмотров невролога, эндокринолога и так далее. Сейчас оперативно вносятся именно те изменения, которые нам необходимы», - подчеркнул сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый.

Минздрав утвердил новый порядок диспансеризации взрослых 21 апреля. Согласно документу, проводить обследования следует врачам-терапевтам, врачам-специалистам по отдельным заболеваниям, врачам по медицинской профилактике и фельдшерам.

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Источник — lenta.ru
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