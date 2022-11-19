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В Центре имени Гамалеи заявили о продолжении пандемии СOVID-19

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В России пока не снижается смертность от тромбоза после COVID-19. Таким образом, можно заключить, что пандемия все еще продолжается, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова в субботу, 19 ноября, приводит РИА Новости.

По его данным, люди с инфекцией сейчас погибают значительно меньше, чем ранее. При этом заразившихся не становится меньше — люди чаще переносят болезнь бессимптомно.

Он уточнил, что у переболевших «на ногах» вероятность тромбообразований повышается в 2,5 раза. У тех, кто был госпитализирован, риск таких последствий вырастает в сотни раз. В связи с этим директор Центра имени Гамалеи заявил, что пандемия не закончилась и говорить о ее завершении пока рано. Он отметил, что в настоящее время вакцинация все еще остается востребованной.

По состоянию на субботу, 19 ноября, в России выявили 5445 новых заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 21 531 012. В оперативном штабе по борьбе с инфекцией также рассказали, что за время пандемии выздоровел 20 939 481 россиянин. В стране с начала борьбы с COVID-19 было зафиксировано всего 391 395 летальных исходов.

Ранее в ноябре в Центре имени Гамалеи заявили, что первая в России вакцина против новых вариантов омикрон-штамма готова к испытаниям. Препарат был создан с обновленным набором антигенов для борьбы с более поздними подвидами COVID-19.

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Источник — lenta.ru
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