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Открывший стрельбу в военкомате и ранивший военкома россиянин объяснился

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Руслан Зинин, который открыл стрельбу в военкомате города Усть-Илимск и ранил местного военкома, объяснил мотив своих действий. Высказывания россиянина приводит Telegram-канал «Подъем».

По его словам, таким образом он хотел предотвратить мобилизацию младшего брата. При этом он до последнего момента был уверен, что не причинит никому вреда. «Я категорически против насилия с малых лет, все, кто меня близко знают, могут это подтвердить», — заявил он.

Сам мужчина считает произошедшее в военкомате «следствием своих фатальных ошибок и трагическим стечением обстоятельств». Кроме того, он заявил о том, что не подвергался пыткам в СИЗО, а также попросил передать соболезнования раненому военному комиссару и его родственникам.

26 сентября стало известно о стрельбе в военкомате Усть-Илимска. Стрелка оперативно задержали. Пострадавшего начальника призывной комиссии госпитализировали.

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Источник — lenta.ru
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