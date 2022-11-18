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Минобороны предупредило Зеленского об ответственности за казнь пленных

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется отвечать перед судом истории, народами России за каждого замученного и убитого военнопленного. Такое предупреждение сделало Минобороны, комментарий приводится в Telegram-канале ведомства.

По сведениям Минобороны, солдаты ВСУ намеренно убили прямыми выстрелами в голову более 10 обездвиженных российских военных.

Подобное преступление не удастся представить в качестве трагического исключения, подчеркнули в ведомстве.

«Сдавшиеся на этой неделе в плен украинские военнослужащие, содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными», — заявили в Минобороны.

До этого глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что отправит видео, на кадрах которого запечатлена, предположительно, казнь российских военнослужащих, в международные организации.

18 ноября в сети распространили видео с кадрами расстрела российских бойцов украинскими военнослужащими. На одном видео демонстрируются тела российских военнослужащих, как сообщается, сдавшихся в плен и после расстрелянных украинскими военными.

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Источник — lenta.ru
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