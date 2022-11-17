В России не увидели необходимости продлевать льготную ипотеку

В Минфине заявили, что не увидели необходимости продлевать в России программу льготной ипотеки под семь процентов годовых после 2022 года.
Об том сообщают РИА Новости.
«Мы исходим из того, что программа будет закончена 31 декабря», - заявил замглавы министерства Алексей Моисеев.
Власти также завили, что планируют вводить новые меры поддержки первичного рынка жилья.
В октябре Минстрой назвал целесообразным продление льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках. Тогда совладелец группы «Родина» Владимир Щекин посчитал, что интерес к недвижимости будет оставаться низким, но возможное решение о продлении программы может повлиять на ситуацию.
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