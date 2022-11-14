С 1 апреля товары из зарубежных интернет-магазинов будут доставлять за 1-2 дня

14.11.2022 | 16:29

В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал документ, позволяющий ускорить доставку товаров из иностранных интернет-магазинов.

Благодаря закону, физическим лицам разрешат приобретать товары на специализированных площадках.

По словам заместителя главы Минфина Алексея Сазанова, на территории России будут созданы бондовые склады. Товары будут ввозиться в страну «Почтой России» и размещаться на таможенных складах.

В дальнейшем, по его словам, их смогут приобретать покупатели, которые будут заказывать соответствующие товары на маркетплейсах, с которыми у «Почты России» будут заключены соглашения.

Эксперимент по покупке товаров через интернет физлицами с использованием бондовых складов начнется 1 апреля 2023 года и закончится 1 апреля 2024 года.

«Провести с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024 года эксперимент по совершению таможенных операций назначенным оператором почтовой связи с применением таможенной процедуры таможенного склада в отношении товаров, ввозимых в Российскую Федерацию в целях последующего приобретения физическими лицами в рамках международной электронной торговли и пересылаемых в международных почтовых отправлениях», - указано в постановлении, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Использование подобного механизма сократит сроки доставки товаров от зарубежных интернет-магазинов до потребителя, а также позволит упростить реэкспорт товаров, которые не были реализованы», - сказано в Telegram-канале Федеральной таможенной службы России.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что зарубежные продавцы смогут создавать товарный запас и хранить его на бондовых складах в течение трех лет без таможенного оформления. Это позволит значительно сократить срок доставки товара покупателю - до одного или двух дней с момента его оформления в интернет-магазине, пишет агентство «Прайм».