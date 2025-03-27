Присланный пензенцем порноролик поссорил пару из Заречного

27.03.2025 | 09:27

23-летняя жительница Заречного заявила в полицию на 32-летнего пензенца, который прислал ей в мессенджере порнографический ролик.

Полицейские задержали мужчину и допросили. Он во всем признался, рассказав, что отправил зареченке видео с ее участием.

Но, как оказалось, переписку с пензенцем на самом деле вел муж заявительницы. В итоге из-за видеоролика супруги поссорились.

По факту незаконного изготовления и оборота порнографических материалов возбудили уголовное дело. Пензенцу грозит лишение свободы на срок до 6 лет, рассказали в пресс-службе УМВД России по области.

Ранее сообщалось о 36-летней жительнице региона, которая разместила на своей странице в соцсети порноснимки, считая их веселыми, и стала фигуранткой уголовного дела.