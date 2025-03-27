Присланный пензенцем порноролик поссорил пару из Заречного

23-летняя жительница Заречного заявила в полицию на 32-летнего пензенца, который прислал ей в мессенджере порнографический ролик.
Полицейские задержали мужчину и допросили. Он во всем признался, рассказав, что отправил зареченке видео с ее участием.
Но, как оказалось, переписку с пензенцем на самом деле вел муж заявительницы. В итоге из-за видеоролика супруги поссорились.
По факту незаконного изготовления и оборота порнографических материалов возбудили уголовное дело. Пензенцу грозит лишение свободы на срок до 6 лет, рассказали в пресс-службе УМВД России по области.
Ранее сообщалось о 36-летней жительнице региона, которая разместила на своей странице в соцсети порноснимки, считая их веселыми, и стала фигуранткой уголовного дела.
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