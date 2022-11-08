ЦБ призвал не преуменьшать влияние санкций на экономику России

08.11.2022 | 14:05

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина призвала не преуменьшать влияние санкций на экономику страны и мира. Такое заявление председатель ЦБ сделала во время выступления в Госдуме, трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.

«Санкции - очень мощные, и их влияние и на российскую, и на мировую экономику преуменьшать не следует, отгородиться от их влияния будет невозможно», - подчеркнула Набиуллина.

Она добавила, что Россия не сможет повлиять на последствия некоторых ограничений - в частности, на состояние глобальной экономики и, соответственно, на спрос на товары российского экспорта. Из-за санкций страна вынуждена строить новые внешнеэкономические связи, так как география российского импорта и экспорта меняется - однако западное давление усиливается и задевает партнеров в других странах, подчеркнула глава ЦБ.

Во время выступления Набиуллина также заявила, что ситуация и баланс рисков в мировой экономике сместились в сторону более жесткого сценария развития событий. На этом фоне России нужно создавать условия для ускоренной структурной перестройки экономики, которая, по ее словам, продолжится и в последующие годы. Набиуллина допустила сценарий полномасштабного глобального кризиса, сопоставимого по масштабам с 2008-2009 годами.