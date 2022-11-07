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Россиянам перечислили опасные народные методы лечения ОРВИ

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При простуде опасно греть больное горло компрессами, так как это усилит отек, предупредила врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Ольга Зайцева. В беседе с «Лентой.ру» ЛОР перечислила народные методы лечения ОРВИ и оценила их эффективность и безопасность.

Зайцева пояснила россиянам, что во время простуды не следует увлекаться компрессами и горячими чаями. Лучше пить теплую жидкость, так как горячее провоцирует размножение бактерий и отек. Следует исключить из рациона кислые продукты, в том числе и любимый многими лимон, так как они раздражают воспаленные ткани.

Во время лечения простуды нужно исключить походы в баню, так как влажный и очень горячий воздух дает большую дополнительную нагрузку на ослабленный организм. В некоторых случаях любовь к бане во время болезней даже может стать причиной серьезных осложнений, которые будут напоминать о себе на протяжении всей жизни и существенно снижать ее качество, рассказала врач.

По словам собеседницы «Ленты.ру», не нужно принимать жаропонижающие средства при температуре ниже 38 градусов, чтобы не мешать организму бороться с вирусами.

По результатам опросов, 47 процентов россиян занимаются самолечением, чем вредят организму и продлевают срок течения болезни. ОРВИ может иметь серьезные последствия, поэтому план лечения должен составить врач, обращаться к которому следует своевременно, дала совет Зайцева. Она категорически запретила принимать антибиотики без назначения, поскольку они не помогут при вирусном заболевании.

Врач добавила, что организм обычно справляется с ОРВИ в течение недели, когда вырабатываются антитела. Поэтому лучшее, что можно сделать, - это соблюдать ограничительный режим, пить достаточное количество жидкости и следовать назначениям врача. В таких случаях противовирусные препараты не нужны, потому что они не помогут и только ухудшат состояние из-за фармакологической нагрузки, подвела итог Зайцева.

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Источник — lenta.ru
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