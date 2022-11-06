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В стране и мире

В России утвердили правила использования навоза

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Российское правительство утвердило документы, которые регулируют правило использования навоза в сельском хозяйстве. Документ вступает в силу с 1 марта 2023 года, срок его действия - до 1 марта 2029 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы Минсельхоза.

Постановление определяет, как надо обращаться с навозом и пометом при хранении, обработке, переработке, транспортировке, реализации и использовании в качестве удобрения. Оно позволит сельскохозяйственным предприятиям и фермерам считать навоз побочным продуктом или отходами, а также снимет для них финансовые риски нарушения природоохранного законодательства.

В правилах прописано и определение побочных продуктов животноводства - это образуемые при содержании животных навоз, помет, подстилка и стоки. Если компания собирается перерабатывать вещества в органические удобрения, то она должна уведомить Россельхознадзор, после чего выполнить все установленные в этих случаях требования.

После необходимых процедур навоз перестанет считаться отходами, а значит, предприятию не надо будет получать лицензию и вносить плату за воздействие на окружающую среду.

Год назад сообщалось, что в России резко вырос спрос на навоз и помет со стороны агрохолдингов. Если раньше они готовы были забрать их только за символическую плату, то после рекордного роста цен на минеральные удобрения начали даже конкурировать за отходы.

При этом участники рынка жаловались, что использованию навоза мешает излишняя зарегулированность рынка. Например, для перевозки от места производства до места использования требовалось разрешение для веществ третьего класса опасности, а обращение с такими отходами регулируется десятком нормативных актов.

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Источник — lenta.ru
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