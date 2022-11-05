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Стала известна личность предполагаемого виновника пожара в костромском клубе

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Стала известна личность предполагаемого виновника пожара в костромском клубе «Полигон», унесшего жизни 15 человек. Как сообщает Telegram-канал 112, им оказался 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин.

По данным издания, мужчина выстрелил в помещении клуба из свободно продающейся ракетницы «Сигнал охотника». Уточняется, что он скрылся с места пожара — полицейские задержали его в шести километрах от «Полигона».

Крупный пожар произошел в ночном клубе в Костроме в ночь на субботу, 5 ноября. На площади в 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли. В пожаре погибли не меньше 15 человек.

Очевидцы случившегося сообщают, что между посетителями клуба произошел конфликт, вылившийся в массовую драку. После этого один из участников конфликта выстрелил вверх. Из-за снаряда здание заволокло дымом, возникла паника, и помещение загорелось. Версию о возгорании из-за пиротехники назвали также и в прокуратуре.

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Источник — lenta.ru, фото adm44.ru
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