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Россиянам рассказали о праве получить участок земли бесплатно

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Адвокат, руководитель проектов ProLegals Андрей Стаценко заявил, что россияне могут получить участок земли на основании нескольких прав. Об том он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

Стаценко заявил, что россияне с тремя и более детьми имеют право получить землю бесплатно. Кроме того, участки выделяют по специальным программам, среди которых «Дальневосточный гектар» или «Арктический гектар». Претендовать на землю могут и граждане из перечня, предусмотренного региональным законодательством.

Адвокат добавил, что на основе права постоянного бессрочного пользования землю дают органам власти и местного самоуправления, казенным предприятиям, муниципальным и госучреждениям и другим организациям, связанным с государством.

На участки земли для безвозмездного пользования претендуют коренные малочисленные народы Сибири, Севера, Дальнего Востока, садоводческие и огороднические товарищества, а также НКО, занимающиеся жилищным строительством. Участок также полагается россиянам, работающим в сфере сельского хозяйства. Землю по праву безвозмездного пользования могут получить сотрудники в области транспорта, лесного комплекса, охотничьего хозяйства и учреждений, управляющих заповедниками и национальными парками.

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Источник — lenta.ru
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